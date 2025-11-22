Meclis Üyesi Ülker, “Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, Büyükşehir Belediyesi’nin borçları ile ilgili açıklama yaptı. Ülker, borçların her yıl arttığını ifade ederek bütçe açığının 2 milyar lira olduğunu belirtti. Ülker, “Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor. Mevcut mali tablo çok net: Planlanan yaklaşık bütçe: 24 milyar lira, planlanan yaklaşık gelirler 22 milyar lira, aradaki fark 2 milyar lira bütçe açığı. Peki bu açık nasıl kapatılacak? Elbette yine yeni borçlanma ile. Doğru planlamalar yapılmadığı, tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, kaynaklar verimli kullanılmadığı için gelir–gider dengesi bir türlü sağlanamıyor. Zaten oldukça yüksek borcu bulunan Büyükşehir Belediyesi, mevcut borçlarını azaltmak yerine her yıl daha da artırıyor” diye konuştu.