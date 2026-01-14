Meclis Üyesi Ülker, 'Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla 2 büyük hizmet alanı daha kaybedildi'

Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısında alınan karar ile 2 hizmet alanının kaybedildiğini ifade etti. Ülker, “Tek tek kaybolan sosyal alanlar. Son Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla 2 adet büyük Belediye Hizmet Alanı daha kaybedildi. Bugünü mü kurtarmak mı? Geleceği korumak mı? Bu bir zorunluluk değil, bir tercihti. Bu alanlar bizim değil, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin” ifadelerini kullandı.