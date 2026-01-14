- Haberler
- Meclis Üyesi Ülker, 'Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla 2 büyük hizmet alanı daha kaybedildi'
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, 'Son Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla 2 adet büyük Belediye Hizmet Alanı daha kaybedildi. Bugünü mü kurtarmak mı? Geleceği korumak mı? Bu bir zorunluluk değil, bir tercihti. Bu alanlar bizim değil, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin' dedi.
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısında alınan karar ile 2 hizmet alanının kaybedildiğini ifade etti. Ülker, “Tek tek kaybolan sosyal alanlar. Son Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla 2 adet büyük Belediye Hizmet Alanı daha kaybedildi. Bugünü mü kurtarmak mı? Geleceği korumak mı? Bu bir zorunluluk değil, bir tercihti. Bu alanlar bizim değil, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin” ifadelerini kullandı.