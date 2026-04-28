Meclis Üyesi Ülker'den İmar Plan değişikliğine itiraz 'Kişiye yada parsele özel ayrıcalık sağlanamaz'

Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde yer alan İmar Plan değişikliğine, Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, itiraz ettiğini açıkladı.

Meclis Üyesi Ülker, “3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre İmar plan değişiklikleri yalnızca kamu yararı amacıyla yapılır. Parsel sahibinin talebi, tek başına plan değişikliği gerekçesi olamaz. Parsel sahibi talepleri ile sosyal donatı alanları, konut alanları veya yeşil alanlar ticaret alanına dönüştürülemez; kişiye yada parsele özel ayrıcalık sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

İmar Planı değişikliğine yapmış olduğu itirazını gerekçelendiren Şahin Ülker; “Söz konusu plan değişikliğinde kamusal fayda, karşılanacak kentsel ihtiyaç, sosyal veya ekonomik kamu yararı ortaya konulamamıştır. Dosyada yer alan gerekçe mülk sahibinin talebidir. Dolayısıyla plan değişikliği; kamusal bir planlama ihtiyacından değil, bireysel mülkiyet talebinden kaynaklanan bir işlem niteliğindedir. Bu durum, imar planı değişikliklerinin kamu yararı ilkesine dayalı olması gerektiği yönündeki temel planlama ilkesine aykırıdır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçeler çerçevesinde:

1. Değişikliğin yalnızca tek parseli kapsaması nedeniyle parsel bazlı plan değişikliği niteliği taşıması,

2. Konut dokusu içinde ticaret adası oluşturularak fonksiyon sürekliliğinin bozulması,

3. Plan Değişikliği Açıklama Raporu’nun Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi kapsamında gerekli teknik analizleri içermemesi,

4. Plan değişikliğinin kamu yararını ortaya koyacak nesnel gerekçelerden yoksun olması

nedenleriyle; yapılan plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’na, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına açıkça aykırıdır. Bu nedenle; askıya çıkarılan nazım imar planı değişikliğine ilişkin itirazımın kabulüne, itiraza konu söz konusu alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptaline, aksi yönde tesis edilecek işlemlerin ise telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracağı hususu gözetilerek karar verilmesi hususunda gereğini saygıyla arz ve talep ederim” açıklamasını yaptı.