Meclis Üyesi Ülker'den, 'krediyle asfalt' iddiası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmalarını dahi kredi kullanarak gerçekleştirdiğini söyledi. Ülker, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi bazı harcamalarını belediyeye ait şirketler ve iştirak şirketleri ile yapıyor. Bu şirketler sürekli zarar ediyor. Oluşan zararlar nedeniyle belediye bütçesinden bu şirketlere sürekli kaynak aktarılıyor. Borç sarmalı her yıl artıyor, her yıl ödenen krediden daha fazlası kullanılıyor. Gelinen noktada Kayseri Büyükşehir Belediyesi kredi kullanmadan adım atamaz hale gelmiş durumda. Belediyelerin en temel görevlerinden biri olan asfalt çalışmalarını bile kredi kullanmadan yapamıyor. Geleceğimiz borçlandırılıyor” ifadelerini kullandı.