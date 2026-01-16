Meclis Üyesi Ülker, 'Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, Erenköy Mahallesinde bir hastane alanının villa parseline dönüştürülmesi maddesini eleştirdi. Ülker, “Yaklaşık 2 yıldır meclis çalışmalarına katılıyoruz, belki yüzde 98’ine evet oyu veriyoruz. Hayır oyu verdiğim maddeler genellikle teknik maddeler oluyor. Bu maddelerde de hayır oyumu açıklamaya çalışıyorum. Genellikle ret geliyor hiçbir önerimiz, eleştirimiz dikkate alınmıyor. Teknik olarak eleştirilmesi gereken bir madde var önümüzde ama bu maddeyi teknik olarak eleştirmeyeceğim. Erenköy Mahallesinde bir hastane alanının villa parseline dönüştürülmesi maddesidir. Bir imar plan değişikliğini yaparken itiraz ettiğimizde belki de mevzuat veya teknik açıdan en kolay eleştireceğimiz, bunun mevzuata uygun olmadığını en kolay açıklayacağımız maddelerden bir tanesi budur. Neden bir hastane alanını villa parseline dönüştürüyoruz? Cevabını tahmin etmek zor değil. Belediyemiz oradaki villalarla sağlık hizmeti vermeyecek. Hastane alanı belediye aracılığıyla parsellenip satılacak veya kat karşılığı inşaat ile bir kısmı yüklenici firma tarafından bir kısmı da belediye tarafından satılacak” şeklinde konuştu.