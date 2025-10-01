Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama yılının açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Genç grup olarak meclis açılışına katılmama kararını da aldıklarını belirterek, “”Yeni yasama yılımızın ilk günü bugün. Her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz ülkemiz için, Kayseri'miz için. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kuran bir parlamentodur, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten bir parlamentodur. Dolayısıyla hem dünya için hem Türkiye için çok önemli görevler üstlenmiştir. Ben yeni yasama yılımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum; hem ülkemize, hem şehrimize, hem milletvekillerimize. Grup kararı alındı bu yıl. Partimize yapılan hukuksuzluklar, haksız saldırılar karşısında böyle bir tavır gösterme gereği hasıl oldu. Parti olarak grup kararı aldık ve bugün Meclis açılışına katılmıyoruz” diye konuştu.