Medeniyetler Korosu Hayran Bıraktı

Talas Belediyesi tarafından Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri vatandaşları hayran bıraktı. Programların akşam bölümünde Antakya Medeniyetler Korosu unutulmaz bir konsere imza atarken, gündüz de yamaç paraşütü ve model uçak gösterileri renkli anlar yaşattı.

Talas Belediyesinin farklı bir bayram coşkusuna ev sahipliği yaptığı organizasyon büyük yankı uyandırdı. Yamaç Paraşütü İniş Alanında gün boyu süren etkinliklerde ilk olarak yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirildi. Ali Dağı’ndan uçuş yapan paraşütçüler, Türk bayraklarıyla gökyüzünde rengârenk görüntüler oluşturdu. Ardından Talas Havacılık Kulübü’nün gerçekleştirdiği ‘Zafer Uçuşu’ model uçak şovu büyük küçük her yaştan vatandaştan alkış aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde programda Antakya Medeniyetler Korosu, birbirinden güzel kasideler, türküler, uzun havalar ve sevilen şarkılarla alandakilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir gece yaşattı.

Konseri değerlendiren Büşra Dal isimli vatandaş, “Harikaydı. Çok memnun kaldık. Medeniyetler korosu kendine hayran bıraktı. Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi. Konserin etkileyici olduğunu belirten Süleyman Dal, “Bu kadar güzel bir konser beklemiyorduk. Talas Belediyesine teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Böyle bir konserden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erkan Ünal ise, “Vatanımız ve milletimiz hep böyle bayramlar görsün.” şeklinde konuştu. İhsan Arslankaya adlı vatandaş da, “Çok güzel bir konserdi. Yapanların emeği geçenlerin herkesin eline sağlık. Teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı herkese kutlu olsun inşallah.” diye konuştu. Konserden duyduğu hayranlığı anlatan Deniz Özcan ise bu güzel programdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren konserde coşku, protokol üyelerinin sahneye çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını koro ve alandakilerle birlikte söylemesiyle zirveye ulaştı.