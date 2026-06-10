Medine İmam Hatip Ortaokulu’nda "Dijital Bağımsızlık" Seferberliği!

Kitap okuma sürecinin ardından, Yazar Mustafa Balaban okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide; kitap okuma alışkanlığı ve edebî metinler yazmanın önemi başta olmak üzere, VakPir karakteri üzerinden zamanı doğru yönetme yolları konuşuldu. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarların sadece ihtiyaç durumunda ve sınırlı kullanılması gerektiği vurgulanırken; aile ve akran çevresinde “dijital bağımsızlık” mücadelesi vermenin önemi ve kitaptaki “VakTim” ekibinin misyonu öğrencilere aktarıldı.

Etkinlik hakkında konuşan Okul Müdürü Gökhan Orak, “Amacımız, dijital dünyanın içine doğan çocuklarımıza teknolojiyi doğru kullanmayı öğretmek ve onları dijitalin zararlı yönlerinden korumaktır. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak VakPir kitabını okuduk ve yazarımızla öğrencilerimizi buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi.

Okul idaresi kitaptan sorularla yapılan yarışmada ilk üçe giren öğrencileri çeşitli hediyelerle odüllendirdi.

Söyleşi, öğrencilerin kitaplarını imzalatmasıyla son buldu.