Medreseler şehri Kayseri, Bilimsel makalede 'Eğitim Şehri' olarak nitelendirildi

'Anadolu'da Bir Eğitim Şehri: Kayseri Danişmentli ve Selçuklu Medreselerinden Örnekler' başlıklı bilimsel makalede Kayseri şehri hakkında yazılmış birçok kültür yayınlarından faydalanıldı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Şaman Doğan ve yine Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencisi Müberra Şahin’in kaleme aldığı ‘Anadolu’da Bir Eğitim Şehri: Kayseri Danişmentli ve Selçuklu Medreselerinden Örnekler’ başlıklı bilimsel makalede kadim kent Kayseri, tarihi eserlerle örneklendirilerek Anadolu’daki bir eğitim şehir olarak tanıtılıyor.

 İSTEM Dergisi’nde yayınlanan ‘Anadolu’da Bir Eğitim Şehri: Kayseri Danişmentli ve Selçuklu Medreselerinden Örnekler’ başlıklı bilimsel makalede Kayseri'nin tarihine sahip çıkılarak halkın hizmetine sunulan Hunat Hatun Medresesi, Sahabiye Medresesi, Gevher Nesibe Tıp Tarihi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi gibi yapılar konu edilirken, yine Kayseri ile ilgili yazılmış birçok kaynak eserden faydalanıldı. 

Haber Merkezi

