Medya sektörüne istihdam hamlesi: Protokol imzalandı

İletişim ve medya sektöründe istihdamın artırılması, sektöre nitelikli iş gücü kazandırılması ve aktif işgücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında 'Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü' imzalandı. Törenin açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün yerel ve ulusal basın için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Basın İlan Kurumu ile 2016 yılında imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında, medya ve iletişim alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere yönelik işbaşı eğitim programlarını 2021 yılında başarıyla nihayete erdirmiştik. Gazetecilik eğitim programı kapsamında bu süreçte, muhabirlik ve ilgili mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 3 bin 635 kişi yararlanmıştır. Bugün inşallah yeni bir protokol ile bu iş birliğine yeni bir pencere açarak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. İletişim Başkanlığımızla birlikte imza atacağımız, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğimizi daha da kuvvetlendireceğine inandığım bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.