Mehmet Akif Ersoy Yeşilhisar’da anıldı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 86’ncı yıl dönümünde Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip lisesinde öğrenciler ve protokolün katılımı ile anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan törene Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ilçe protokolü, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programında Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşının yazılışı anlatıldı. Şiirlerinin dinletileri gerçekleştiği tören büyük beğeni aldı. Tören Mehmet Akif Ersoy’a okunan hatmi şerifi duası ile son buldu.