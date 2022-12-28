Mehmet Akif Talas'ta anlatıldı

İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, Talas Belediyesi tarafından ölüm yıl dönümünde düzenlenen bir programla anıldı.

Talas Belediyesi aralık ayı kültür sanat faaliyetlerinin sonuncusu, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yazar Prof. Dr. Turgay Anar’ın anlatımıyla ‘Gölge ve Heyula Arasında Bir Ömür’ konulu Mehmet Akif Ersoy’u anma programı oldu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Turgay Anar, sözlerine böyle önemli bir konu ile kendisini davet eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek başladı.

Turgay Anar, her yaştan katılımın yoğun olduğu ve özellikle gençlerin ilgi gösterdiği programda Mehmet Akif’i konuşmaktan dolayı heyecanlandığını söyledi. Prof. Anar, Mehmet Akif’in önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, “Bizi biz yapan önemli güzergahlar üzerinde yoğunlaşacak bir konu. Gerçek bir şahsiyet olarak Mehmet Akif Ersoy’u hayatımızın neresine koyacağımızla ilgili bilgiler vereceğim.” dedi.

Akif’in birçok özelliği olduğuna dikkat çeken Prof. Anar, “Onu değerli yapan şeylerden birisi mücadeleci bir insan olmasıdır. Bu, çok önemli bir özelliğidir. Büyük bir imparatorluğun yıkılması sırasında dünyaya gelmiştir ve hayatının pek çok safhasında insan dediğimiz o varlığın çektiği bütün zorluğu yaşamıştır. Çok küçük yaşlarda babasız kalmış, evlerinin yanması sebebiyle büyük zorluklar yaşamıştır. Akif’i Akif yapan aynı zamanda onun yaşadığı dönemdeki çevresinde bulunan insanlardır. Milli mücadele ve ayakta durma azmini kendisinde rahatlıkla görebiliyoruz. Çelik gibi iradeye sahiptir. Bir anda Birinci Dünya Savaşına giren ve işgal edilen bir ülkede Akif gibi edebiyatla uğraşıp aynı zamanda devlet kademesinde görev yapan insanlar ne yaptı? Bir kısmı işgali hazmetmeye çalıştı. Ama Akif öyle yapmadı. Bizden önceki Akif gibi insanların bizim için kurduğu hayallerle biz özgürce yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında Akif’in yazdığı İstiklal Marşı’na da ayrı bir parantez açan Prof. Anar, “Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugünkü ulaştığımız medeniyetin bütün kodlarını İstiklal Marşı’nda görüyoruz. Bu kodlar yeniden ülke kurabilir” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda katılımcılar arasında çekilen kurayla 5 kişiye Talas Belediyesi tarafından Safahat kitabı hediye edildi.