Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü
Önceki dönem Talas Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi, sevilen iş adamı Mehmet Ceylan vefat etti.
- 23.05.2023 09:32
- Güncelleme: 23.05.2023 09:42
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Uzun süre Yeni Sanayi'de Can Motor ünvanıyla oto yedek parça ticareti yapan 2017 yılında da Talas ve Melikgazi Belediyesi Meclis üyeliği ve Başkan vekilliği yapan, Ceylan İnşaat sahibi sevilen iş insanı Mehmet Ceylan geçirdiği beyin ameliyatı sonrası Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Cenaze namazı, 23 Mayıs Salı öğle namazını müteakip Talas Müşerref İsmail Yapıcı Camiinde kılındıktan sonra Cemil Baba Mezarlığına defnedilecektir.
Rahmeti Rahmana uğurladığımız Mehmet Ceylan'a Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.
Haber Merkezi
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