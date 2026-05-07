Mehmet Fatih Namık Öztürk'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Fatih Namık Öztürk'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, Öztürk’e yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde, şehirde yürütülen çevre ve şehircilik çalışmaları ile geleceğe yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu buluşma, Kayseri’nin gelişimi adına kamu kurumlarıyla uyum içerisinde çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

 Başkan Büyükkılıç’tan Destek Mesajı
Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize değer katacak her türlü projede iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” diyerek, Öztürk’e yeni görevinde başarılar diledi. Misafirperverliği ve samimi sohbeti için de teşekkür etti.

 İl Müdürü Öztürk’ten Teşekkür
İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Kayseri’ye hizmet noktasında tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını belirten Öztürk, Büyükkılıç’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bu ziyaret, Kayseri'nin çevre ve şehircilik alanındaki projelerinin daha da güçlenmesi ve il müdürlüğü ile belediye arasındaki iş birliğinin artması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

