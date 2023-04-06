Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nde sona doğru yaklaşıldı

Kütüphane inşaatında incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu kütüphanenin de eğitimin önemli bir parçası haline geleceğini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi arkasında mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerinde yapımı süren Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kısa bir değerlendirme yapan Yalçın, iki üniversitenin faaliyet gösterdiği Talas’ın aynı zamanda bir eğitim ilçesi olduğunu söyledi. Kütüphanelerin de bu eğitimin en önemli parçaları olduğunu vurgulayan Yalçın, “7/24 Kütüphanemiz, Altıntepe Semt Kütüphanemiz, Mevlana Semt Kütüphanemiz ile bu sayıyı artırırken hayırseverimiz Mehmet Karamercan tarafından Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallemize yeni bir kütüphane daha yapılıyor. Çalışmaların sonuna yaklaştık. Kendisine, oğlu Oğuzhan Bey’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerisinde hem büyükler, hem akademisyenler, hem de değişik yaş gruplarındaki çocuklar için ayrı ayrı bölümler olacak. Buradan son derece iyi istifade edileceğini düşünüyorum. Eğitim olmazsa olmazımız. Şimdiden Talas’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Hayırsever Mehmet Karamercan’ın oğlu Oğuzhan Karamercan ise, babaları adına bir kütüphane yaptırmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Talas’a hayırlı olsun” dedi.

KÜTÜPHANEDE NELER OLACAK?

Yaklaşık bin 500 metrekare alana kurulacak olan Mehmet Karamercan Kütüphanesi, 920 metrekare kapalı alana sahip olacak. Engelli bölümü başta olmak üzere sosyal donatıları, kafeteryası, çocuk oyun alanı ve günlük yayınları okuma bölümü ile bölge halkına hizmet verecek olan kütüphanede 10 bin kitap bulunacak.