Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Engellilik; herkesin meselesidir’

TBMM Başkanlığı'nca engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan Meclis Arastırması Komisyonu tarafından 12 ilden katılımla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu Jülide Sarıeroğlu, Latif Selvi, Erol Keleş, Ayşe Keşir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Önceki Dönem Gençlik Spor Bakanı ve Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Engellilik konusu bir güne mahsus bir konu değil. 3 Aralık Engelliler Günü herkesin oturup konuştuğu, sonrasında kapağını kapattığı bir konu değil. Böyle bir konu olmamalı. Bilakis herkesin yılın her günü, her anı bu konudaki sorumluluğunu bildiği, bu konudaki sorumluluklarının idrakinde eylemler ortaya koyduğu ve çıtanın her geçen gün yükseldiği bir konu olmalı. Ülke olarak bu konuda çok büyük adımlarımız var, başta Engellilik Kanunu olmak üzere ama bu adımları ne yapmak gerekiyor, büyütmek gerekiyor. Tıkanan noktaları; örneğin sağlıkta, örneğin eğitimde, örneğin istihdamda ne varsa bunları tespit edip bununla ilgili yeni adımlar atmak gerekiyor. Eş güdümü güçlendirmek gerekiyor. Bunun yolu da işte bir komisyon, parlamentomuzun, demokrasinin açıkçası güzel örneklerinden bir araştırma komisyonu. Farklı partilerin bir araya geldiği bir yapı ve bu noktada hakikaten bir denetim mekanizması aynı zamanda ve demokrasinin gücünü artıran bir çalışma. Biz de bunu diğer komisyon üyelerimizle birlikte en güçlü şekilde ortaya koymaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Vatandaşımızın her birine temas etmekten bu noktada şu hedefle çalışıyoruz; erişmek isteyen herkesin bize erişebildiği bir süreci yönetiyoruz. Bu noktada da hakikaten mutluyuz. Önümüzdeki günlerde bir portalla, parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Bu portal da her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını, temennisini aktarabileceği bir ortam olacak. Onu da çok ama çok yakında sizlerle paylaşacağız. Kayseri Valiliği ile birlikte bir istihdam projesi olan bir kooperatifi ziyaret edeceğiz. Aynı zamanda Alzheimer ile ilgili bir yeni çalışmayı, bir yeni tesisi gördük. Bunların çoğalması lazım. Yerel yönetimlerin bu noktada elini taşın altına koyması lazım. Bakınız İstanbul’daki tüm belediyelere yazı gönderdik İstanbul örneğinde, bu yaklaşımı ortaya koyması açısından. Belediyeler bu konuda ne yapıyor? Kadıköy’den Ümraniye’ye kadar, Silivri’ye, Çekmeköy’e kadar bir yaklaşım tespiti noktasında ama gördüğümüz nokta belediyelerin daha çok yapması gereken iş var bu konuda. Çünkü bu konu merkezi bir konu değil, bu konu merkeziyle yereliyle herkesin konusu. O yüzden işte burada bu yerel yönetim örneğini ben çok kıymetli buluyorum. Bunların çoğaltılması gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum, bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü yerel yönetim burada çok ama çok önemli bir sorumluluk sahibi bir kurum, kuruluş. O yüzden yerel yönetim ile sivil toplumu ve merkezi idaresiyle herkes muhasebe yapacak, aynaya bakacak ve nerede eksiği var, nerede fazlası var, nerede yanlışı var bunları tespit ederek yol yürüyecek. Çünkü hayat dinamik, hayat hızlı akıyor ve bu akışta hepimize dair, hayatın akışına dair, bu hızlı akışa dair sorumluluklar var. Bu sorumlulukları ne kadar yerine getirirsek hepimiz inanıyorum ki daha mutlu oluruz. Hepimiz görevini yapmanın her bir makamdan ari olarak söylüyorum; bir birey olarak, bir vatandaş olarak, bir insan olarak sorumluluğunu yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarız diye düşünüyorum. O yüzden bu komisyon yoğun mesai harcıyor. İşte ağır kış şartları İç Anadolu’da, işte kar durumu var biraz sonra o yüzden bazı illerimizi önden dinledik ve yolcu ettik. İnanıyorum ki bu samimiyetle yürüdüğümüz bu yolda güzel hedeflere hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.