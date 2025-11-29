  • Haberler
  • Gündem
  • Mehmet Şimşek: 'Enflasyon iki yıl içerisinde tek haneye inecek'

Mehmet Şimşek: 'Enflasyon iki yıl içerisinde tek haneye inecek'

UID Ingiltere Halk Buluşması'nda Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyon, geçen yıl yüzde 64'ten yüzde 44'e geriledi. Bu yıl sonunda ise 31'e kadar düşecek. İki yıllık süreç içerisinde enflasyonu tek haneye indirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Mehmet Şimşek: 'Enflasyon iki yıl içerisinde tek haneye inecek'

Mehmet Şimşek: “Enflasyon iki yıl içerisinde tek haneye inecek”
 

UID Ingiltere Halk Buluşması’nda Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon, geçen yıl yüzde 64’ten yüzde 44’e geriledi. Bu yıl sonunda ise 31’e kadar düşecek. İki yıllık süreç içerisinde enflasyonu tek haneye indirmeyi hedefliyoruz” dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'na katılarak küresel ve Türkiye ekonomisi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun yüzde 64 seviyelerinden yüzde 30’lara kadar gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, “Enflasyonu tekrardan tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyon, geçen yıl yüzde 64’ten yüzde 44’e geriledi. Bu yıl sonunda ise 31’e kadar düşecek. Gelecek yıl ise enflasyonu çok yüksek ihtimalle yüzde 20’nin altına indireceğiz. Bir sonraki yıl ise tek haneye” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNE YAKLAŞIK 90 MİLYAR DOLAR HARCANDI”
Bunun yanı sıra kamuda tasarrufun sağlanması kapsamında çalışmaların sürdüğünü ve tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6’dan yüzde 3’e düştüğünü belirterek “Bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık. Bir taraftan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onun için bütçede arzuladığımız yere geldik. Şimdi bütçede oluşacak alanı altyapıya, verimli alanlara ve vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmete erişimine sunacağız. Bunun yanı sıra Türkiye zorlu süreçlerden geçti, deprem bölgesine yaklaşık 90 milyar dolar harcama yapıldı ve 600 bin konutun 350 bini tamamlandı” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MÜSİAD Kayseri'den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
MÜSİAD Kayseri’den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı
D. Mehmet Doğan Nevşehir’de anıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas’taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!