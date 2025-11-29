Mehmet Şimşek: “Enflasyon iki yıl içerisinde tek haneye inecek”



UID Ingiltere Halk Buluşması’nda Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon, geçen yıl yüzde 64’ten yüzde 44’e geriledi. Bu yıl sonunda ise 31’e kadar düşecek. İki yıllık süreç içerisinde enflasyonu tek haneye indirmeyi hedefliyoruz” dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'na katılarak küresel ve Türkiye ekonomisi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun yüzde 64 seviyelerinden yüzde 30’lara kadar gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, “Enflasyonu tekrardan tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyon, geçen yıl yüzde 64’ten yüzde 44’e geriledi. Bu yıl sonunda ise 31’e kadar düşecek. Gelecek yıl ise enflasyonu çok yüksek ihtimalle yüzde 20’nin altına indireceğiz. Bir sonraki yıl ise tek haneye” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNE YAKLAŞIK 90 MİLYAR DOLAR HARCANDI”

Bunun yanı sıra kamuda tasarrufun sağlanması kapsamında çalışmaların sürdüğünü ve tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6’dan yüzde 3’e düştüğünü belirterek “Bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık. Bir taraftan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onun için bütçede arzuladığımız yere geldik. Şimdi bütçede oluşacak alanı altyapıya, verimli alanlara ve vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmete erişimine sunacağız. Bunun yanı sıra Türkiye zorlu süreçlerden geçti, deprem bölgesine yaklaşık 90 milyar dolar harcama yapıldı ve 600 bin konutun 350 bini tamamlandı” diye konuştu.