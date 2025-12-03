Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı ve buna göre; Kasım ayında enflasyon aylık bazda 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oldu.

Enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz. Sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, eğitimde kural bazlı fiyatlamalar, gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uyguladığımız arz yönlü politikalarla birlikte fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulama devam edeceğiz” şeklinde konuştu.