Mehmet Şimşek: “Enflasyonda düşüş sürüyor, beklentiler iyileşiyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri verileri üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon beklentilerinin 12 ay sonrasında gerilediğini ve geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini söyleyen Bakan Şimşek, “Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yayınlanan verilere göre yıllık tüketici enflasyon beklentisi hanehalkına göre 2024 yılı Kasımda yüzde 64,1 iken Kasım 2025’e gelindiğinde 52,2’ye geriledi.

Reel sektöre göre 2024 Kasımda yüzde 47,8 olan beklenti, bu yılın aynı ayında 35,7’ye geriledi.