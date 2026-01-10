Mehmet Şimşek: “Yeni yılda istihdam odaklı politikalarımızı hızlandıracağız”

Sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “24 alt sektöründe 19’unda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığının göstergesi, yeni yılda da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Kasımda sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığına dikkat çeken Bakan Şimşek, Ocak-Kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu ifade ederek “İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız” diye konuştu.