Mehmet Tiryakioğlu hayatını kaybetti
Kayseri Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- 07.08.2023 16:15
- Güncelleme: 07.08.2023 16:56
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Kayseri Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında yaşamını yitirdi. Tiryakioğlu’nun cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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