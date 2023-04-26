Mehmetçiğin kullandığı araç ve gereçler burada sergileniyor

Mehmetçiğin kullandığı araç ve gereçlerin sergilendiği Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi açıldı.

Kurşunlu Otoparkı’nda bulunan merkezin açılış törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Merkezin açılış kurdelesini kesmeden önce bir konuşma yapan Bakan Akar, “Burada bugüne kadar yaptıklarımız, silahlı kuvvetlerimizin kullandığı tüm araç ve gereçleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bazı yerlerde maketler kullanıldı. Bazı yerlerde dijital gösterim şekli uygulandı. Bu şekliyle Mehmetçiğin neleri kullandığını, neler kullanarak mücadele ettiğini, diğer taraftan da ülkemizde yerli ve milli olarak son 15-20 yılda neler yapıldığını, nerelere geldiğimizi, ihraç dahi ettiğimizi, savaş gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı, TİHA’larımızı yapabildiğimizi, ihraç ettiğimizi büyük bir gururla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu serginin amacı budur. Burada gerçekten çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bunlar önemli başarıların göstergesi” dedi.

Bakar Akar daha sonra merkezi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.