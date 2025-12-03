Mehtap Öğretmen dördüncü evre lenf kanserini öğrencilerinin desteğiyle yendi

Öğretmen Mehtap Çatal, geçen yıl 33 yaşındayken dördüncü evre lenf kanseri tanısı alması nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü evinde geçirmek zorunda kalmıştı. O gün öğrencileri, ayrı kaldıkları öğretmenlerinin gününü kutlamak için evinin önünde balonlar ve şarkılar eşliğinde sürpriz yapmıştı. Dördüncü evre kanseri yenerek öğrencilerinin yanına dönen Mehtap öğretmen, bu yılki Öğretmenler Günü’nü de yine öğrencilerinin hazırladığı sürprizle okulda, onların yanında geçirdi. İyileşme sürecinde öğrencilerinin ve ailesinin büyük destek verdiğini aktaran Mehtap öğretmen, sevginin ve müziğin kanseri atlatmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Öğretmen Mehtaplı Çatal, kanser hastalarının dışlanacak değil desteklenecek insanlar olduğunu belirterek, "Bu süreçte herkes beni bir kanser hastası öğretmen olarak tanıdı. Aslında sosyal medya platformlarına yansıyan videolar vardı. Öğrencilerim o soğuk kış gününde evimin önüne balon uçurarak, "Senden Daha Güzel" şarkısı eşliğinde serenat yaparak, bana motivasyon şarkılarıyla destek oldular. Ancak, duygu olarak bana verdikleri o motivasyon ve cesaret, dördüncü evredeki bir öğretmenin hayata nasıl tekrar tutunabileceğine dair benim için büyük bir mesajdı. O süreç, yatakta olan bir öğretmeni daha da güçlendirerek, Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tekrar mesleğime dönmemi sağladı. Öğrencilerim, bana yine farklı bir sürprizle destek videosu hazırlayarak, öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşattılar. Kanser süreci herkes için zorlu bir süreçtir, eminim. Ancak güçlü olmak ve bu motivasyonun çevresi tarafından sağlanması çok çok değerlidir. Kanser hastaları dışlanacak insanlar değil, desteklenecek insanlardır. Maskeli birini gördüğümüzde sürekli gözümüzü dikip onlara bakmak yerine, onların neler çektiğini düşünebilmemizi sağlayan bir süreç olmalıdır bu. Çünkü ben kanser olacağımı hiç düşünmemiştim, özellikle 33 yaşında. Madem 33 yaşında genç bir insan bile kanser olabiliyor, o zaman her an herkes kanser olabilir. Bu yüzden kanser hastalarına daha ümit dolu bir hayat sunmak için onları destekleyelim ve benim öğrencilerimin bana verdiği desteği sizler de çevrenizdeki kanser hastalarına verebilirsiniz. Kanser sürecinde 10-15 kilo vermiş bir insanım. Moralimi düzeltmesini sağlayan en büyük destek, ailemin yanında tabii ki müzikti. Öğrencilerim de öyle. Müzik, insanı ruhen rahatlatan bir şeydir. Kesinlikle ümidinizi kaybetmemeniz lazım. Bazen çevreden kopmak, bir anda eve kapanmak her hasta için gerçekten çok ağır. Çünkü bizler hep hareketli, hayatın içinde doğmuş insanlarız. Ama bu süreç; bol şükürle, sabırla ve ümit kaybı olmadan atlatılacak bir süreçtir. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim, çünkü biz çok güçlüyüz. Bu süreç er ya da geç geçecektir. Dördüncü evreyi atlatmış biri olarak söylüyorum: İkinci ve üçüncü evreler, tabii ki kemoterapi süreci çok zorlu bir süreçtir. Ama kendinize iyi baktığınız sürece, herkesin söylediği gibi, özellikle moral olmadan kanser süreci maalesef ki çok zor bir süreçtir. Bunu özellikle size söylemek istiyorum. Kanser hastalarına lütfen sadece kendi canınızdan bir parça gibi davranın ve onlara motive edici, güç verici konuşmalar yapın. Eminim ki dualar ve motivasyon ile hepimiz bu hastalığı yeneceğiz" şeklinde konuştu.