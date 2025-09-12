'Mekan of Car Wash' Kapılarını Açtı: Açılışa Özel Kampanya

Açılışa özel olarak işletme, dikkat çeken bir kampanya başlattı. İlk bir ay boyunca, iç-dış detaylı yıkama, vakum, pasta ve cila hizmeti sadece 5.500 TL karşılığında araç sahiplerine sunulacak.

İşletme yetkilisi Seyfullah Bayraktar, “Amacımız araç sahiplerine hem uygun fiyat hem de kaliteli hizmet sağlamak. Açılışa özel bu fırsatla daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Mekan of Car Wash”, sunduğu hizmetlerle araç bakımında yeni bir alternatif olmayı hedeflerken, şimdiden otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.