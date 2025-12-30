Mekke'nin Fethi ve Ailenin İnşası Konferansı Kayseri'de Düzenlenecek

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın "Mekke'nin Fethi ve Ailenin İnşası" konulu konferansı, Kayseri İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun seslendireceği ilahiler ve marşlarla zenginleştirilecek. Programın, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Kayseri gönüllü kültür kuruluşları başkanı Ahmet Taş, 2025 yılının aile yılı olması dolayısıyla ve Mekke'nin Fethi'nin insanlığın ve gönüllerin fethi anlamına geldiğini belirterek, Kayseri halkını bu anlamlı geceye davet etti. Taş, “Yaşlı, genç, kadın, erkek tüm Kayseri halkını geceye bekliyoruz” dedi.

Gençlerimize ve Halkımıza Çağrı

Kayseri gönüllü kültür kuruluşları, milletin, ülkenin ve şehrin değerlerine sahip çıkmak gerektiğini vurgulayarak, “Hiçbir insanımızın milli ve manevi değerlerinden uzaklaşmasına gönlümüz razı olmaz” ifadesinde bulundu.

Özellikle yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'ta, halkı evlerinde kalmaya, yaşadıkları yılın hayat muhasebesini yapmaya ve huzuru bozucu davranışlardan uzak durmaya davet ettiler. 2026 yılının, birlik, dirlik ve kardeşliğin yaşandığı bir yıl olması dileğinde bulunuldu.