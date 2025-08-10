Mektep Melikgazi kapsamında 'Perde Arkası' adlı oyun sahnelendi

Melikgazi Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında bir etkinlik daha düzenledi. Belediye Tiyatro Salonu’nda Mektep Melikgazi kapsamında sahnelenen “Perde Arkası” adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Oynanan oyun hakkında bir açıklama yaparak oyuncuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Sanatın toplumun gelişimindeki rolü çok büyük. Sahne Melikgazi kapsamında genç oyuncuların performansıyla sahnelenen oyunda, izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşatıldı. Biz de kültür ve sanat etkinliklerimizi artırarak vatandaşlarımızı çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Farklı yaş gruplarına yönelik tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve söyleşiler düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı her zaman destekliyoruz. Sevilen tiyatro oyunlarını vatandaşlarımızla buluşturmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Yaşlısından gencine keyifli anlar yaşatan oyuncularımıza ve bu keyifli anlara katkı sağlayan, emek veren herkese gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.