Mektep Melikgazi Öğrencilerinin Hazırladığı Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı

‘Gençliğe Açılan Pencerenin Perde Arkası’ tiyatro oyunu Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya’nın da konuk olduğu program renkli sahnelere perde açtı.

Gençlere yönelik yatırım ve faaliyetleri ile iz bırakan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Öncelikle gençlerimizi ve onları eğiten arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yaklaşık iki yıl önce gençlerimizin sosyal, kültürel alanda kendisini yetiştirmiş, liyakatli bireyler olmaları için Mektep Melikgazi’yi kıymetli Valimizin himayelerinde hayata geçirdik. Sayın Valimizi seviyoruz. Valimizin himayelerinde yalnızca Mektep Melikgazi değil; GÖKTİM Melikgazi de başarıdan başarıya koşuyor. Bence bu yalnızca başlangıç. Bundan sonra gençlerimizin sayısı ve onlara destek veren ailelerimizin sayısı artacak. Zannediyorum Türkiye’deki diğer belediyeler bu projeyi örnek alacak. Tıpkı ERVA projesi gibi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise; gençleri en iyi ifade edenlerin yine kendileri olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençliğe dair birçok konunun işlendiği tiyatro oyununu muhteşem bulduğunu belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ Mektep Melikgazi Palancıoğlu Başkanımızın ve ekibinin Kaymakamımızla beraber ortaya koyduğu muhteşem bir iradenin sonucunda oluştu. Kurulurken hep böyle bir şey hayal etmiştik. Bizi hayallerimizle buluşturduğu için Palancıoğlu Başkanımıza ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. “ dedi.

Başkan Palancıoğlu, çok beğenilen oyunun daha çok seyirci ile buluşmak için birkaç kez daha sahneleyeceğini belirterek tüm vatandaşları davet etti.