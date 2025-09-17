Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda Kayıtlar Başladı!

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitim projelerine verdikleri önemi vurgulayarak, "Gençler bizim için çok kıymetli. Gelecek onların ellerinde şekillenecek. Mektep Melikgazi, gençlerimizin daha donanımlı yetişmesine destek olmak için var. Geçtiğimiz yıl birçok öğrenci kendini geliştirdi ve en iyi yatırımı kendisine yaptı" dedi.

Eğitimler, Gülük Mahallesi'ndeki tarihi Filinta Konağı'nda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema, müzik ve İngilizce gibi alanlarda uzman eğitmenlerden nitelikli eğitim alacaklar. Ayrıca, sergiler, söyleşiler ve tiyatrolarla eğitim süreci zenginleştirilecek.

Başkan Palancıoğlu, "Okulumuz, topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerimizin düşünsel gelişimini, eleştirel düşünme becerilerini ve toplumsal farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayıt için başvurular, ücretsiz olup, https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebBasvuru/mektepmelikgazibasvuruformu#/ adresinden yapılabilir. Tüm 9, 10 ve 11. sınıf öğrenceleri davetlidir. Eğitim projeleri ve yeni kütüphanelerle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, gençleri bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.