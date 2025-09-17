  • Haberler
  • Gündem
  • Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda Kayıtlar Başladı!

Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda Kayıtlar Başladı!

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle kurulan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, ikinci eğitim yılına hazırlık yaparken, öğrenci kabulüne başladı. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için kayıt süreci 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda Kayıtlar Başladı!

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitim projelerine verdikleri önemi vurgulayarak, "Gençler bizim için çok kıymetli. Gelecek onların ellerinde şekillenecek. Mektep Melikgazi, gençlerimizin daha donanımlı yetişmesine destek olmak için var. Geçtiğimiz yıl birçok öğrenci kendini geliştirdi ve en iyi yatırımı kendisine yaptı" dedi.

Eğitimler, Gülük Mahallesi'ndeki tarihi Filinta Konağı'nda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema, müzik ve İngilizce gibi alanlarda uzman eğitmenlerden nitelikli eğitim alacaklar. Ayrıca, sergiler, söyleşiler ve tiyatrolarla eğitim süreci zenginleştirilecek.

Başkan Palancıoğlu, "Okulumuz, topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerimizin düşünsel gelişimini, eleştirel düşünme becerilerini ve toplumsal farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayıt için başvurular, ücretsiz olup, https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebBasvuru/mektepmelikgazibasvuruformu#/ adresinden yapılabilir. Tüm 9, 10 ve 11. sınıf öğrenceleri davetlidir. Eğitim projeleri ve yeni kütüphanelerle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, gençleri bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Teknofest Başarısı İçin Başkan Yalçın'a Ziyaret
Teknofest Başarısı İçin Başkan Yalçın’a Ziyaret
Üniversite Öğrencilerine Standlı Karşılama
Üniversite Öğrencilerine Standlı Karşılama
Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı
Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı
Polenler solunum yollarını nasıl etkiliyor, korunmak için ne yapılmalı?
Polenler solunum yollarını nasıl etkiliyor, korunmak için ne yapılmalı?
Melikgazi'den 5 Bin Öğrenciye Çanta Ve Kırtasiye Desteği
Melikgazi'den 5 Bin Öğrenciye Çanta Ve Kırtasiye Desteği
Otokurtarıcının gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Otokurtarıcının gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!