Melikgazi 'de Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

İlçeye birçok sosyal tesis kazandıran Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin tanıtım töreni gerçekleştirdi.

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  • 26.05.2023 11:38
  • Güncelleme: 26.05.2023 12:03
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Melikgazi 'de Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçeye birçok sosyal tesis kazandıran Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nin tanıtım töreni gerçekleştirdi.

Tanıtım törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Bayar Özsoy, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan, meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

“Türkiye yüzyılı aynı zamanda ‘Melikgazi Yüzyılı’ da olacak”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçeye yeni ve nitelikli sosyal tesisler kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “TOKİ Demokrasi Mahallemizde yapımını tamamladığımız Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezimizin tanıtım törenini gerçekleştirdik. Yepyeni projelerimizle ilçemizi geliştiriyor, eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veriyoruz. İçerisinde akıl küpü kütüphanesi, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu bulunan tesisimiz mahallede birçok ihtiyaca cevap verecek. Buradaki sosyal tesisimize çok büyük ihtiyaç vardı. Burada bir de söz vermiştik. Yukarı TOKİ’ye bir sağlık ocağı da yapacağız. Türkiye yüzyılı aynı zamanda "Melikgazi Yüzyılı" da olacak. Yeni hizmetlerimizin açılışlarını ardı ardına yapacağız. Rahmetli Alparslan Türkeş büyük liderlik vasfıyla ülkemize birçok hizmet yapmış. Geçmişimizi hatırlamamız lazım. Bizde Cumhur İttifakına yakışır şekilde buranın ismini Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi verdik. Bu vesileyle rahmetli Alparslan Türkeş’i de rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, “Bu güzel eser için Sayın Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Avrupa’da gördüğümüz çok değerli kütüphaneler, sosyal tesisler artık Kayserimizde ve Melikgazi’mizin her köşesinde giderek yaygınlaşıyor. Sosyal hayata ve kültüre önem veren belediye başkanları bizim göğsümüzü kabartıyor. Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezimizin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

“Başbuğumuzun isminin burada yaşatılması bizleri gururlandırmıştır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Özdemir de, “ Partimizin kurucusu ömrünü milletine adamış Türkiye’nin daha da gelişmesi ve büyümesi noktasında üstün gayretler sunan başbuğ rahmetli Alparslan Türkeş beyefendinin isminin böylesine güzide bir yerde bir eserde yaşayacak olması bizi gururlandırmıştır. Bu kapsamda Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç de, “Bu tesisi mahallemize kazandıran Mustafa Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Bu güzel eserin Mahallemize hayırlı olmasını temenni ederim" diye ifade etti.

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İHA

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