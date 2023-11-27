Melikgazi, 1 yılda 809 işletmeye ruhsat verdi

594 bin nüfusuyla, 46 ilden büyük olan Melikgazi ilçesinin nüfusu her yıl daha da artıyor. Artan nüfusla beraber ilçedeki işyeri sayısının da paralel olarak arttığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılı içerisinde 809 işletmeye işyeri açma ruhsatı verdi.

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  • 27.11.2023 14:05
  • Güncelleme: 27.11.2023 15:44
Melikgazi, 1 yılda 809 işletmeye ruhsat verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

594 bin nüfusuyla, 46 ilden büyük olan Melikgazi ilçesinin nüfusu her yıl daha da artıyor. Artan nüfusla beraber ilçedeki işyeri sayısının da paralel olarak arttığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılı içerisinde 809 işletmeye işyeri açma ruhsatı verdi.

Geçen yıl 774 adet işletmeye ruhsat verildiğini bu sayının bu yıl artarak 809 olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "İlçemizde işyeri açmak isteyen işletmeleri denetleyerek, belirtilen koşullara uyanlara ruhsatlarını veriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında 809 işyerine ruhsat verdik. Bakkal, market, lokanta, güzellik salonu, şarküteri, kuruyemişçi, kuaför, manav, mobilyacı gibi birçok iş alanında esnafımıza ruhsatını verdik. Esnafımızı seviyoruz. Her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. İlçemizde birçok alanda yatırım yaparak gelişmesine ve büyümesine olanak sağlıyoruz. Dolayısıyla büyüyen bir ilçede yeni iş kollarının açılması da kaçınılmaz oluyor. Ticaret artıyor ve böylece ekonomik gelişme ilçemizde sağlanmış oluyor. Yeni iş yeri açan tüm esnaf kardeşlerime iş yerlerinin hayırlı olmasını diler, bol kazançlar temenni ederim" dedi.

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İHA

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