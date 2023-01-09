Melikgazi 2023 Yılı Altyapı Çalışmalarının Planlamasını Tamamladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alt yapı ile ilgili 2023’te yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Belediyelerin yaptığı çalışmalarda kurumlararası koordinasyonun son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için 2023’te çalışılacak alanların toplantıda tamamlayıp, onaylandığını belirtti. İlçede yapılan işlerin alt yapı kurumları ile birlik içinde yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediyelerin yaptığı çalışmalarda kurumlararası koordinasyon son derece önemlidir. Dolayısıyla biz de ilgili altyapı kurumlarımızla önümüzdeki ilkbahar ve yaz aylarında 2023’te yapacağımız çalışmaları planlamıştık. Şimdi senkronize olarak aynı zamanda bu çalışmaları başlatıp vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hızlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması için işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla 2023’te çalışacağımız alanları bugün itibariyle tamamlayıp, onaylamış olduk. İnşallah ilkbaharla birlikte kazmayı vurup birçok alanda çalışmalarımıza birlik içinde bir ekip olarak yapıp daha iyi hizmet vermek üzere devam edeceğiz. Almış olduğumuz kararlarımız ve planlarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.