Melikgazi 2023 yılı ilk 3 çeyreğinde en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye oldu

İmar Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi olarak ilk 3 çeyrekte 2023 yılı itibariyle 3 bin 570 yapı ruhsat ile en çok ruhsat veren ikinci belediye olduklarını söyledi.

Türkiye’de en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "İmar Şehircilik Müdürlüğü’müzde güne başladık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 2023 yılını değerlendirme toplantısı yaptık. Toplam 42 mimar, mühendis teknik personelimizin çalıştığı birim belediyemizin en önemli işlevsel birimlerinden biri. Türkiye’de en çok yapı ruhsatı veren ve onaylayan belediyelerinden biriyiz. Melikgazi olarak ilk 3 çeyrekte 2023 yılı itibariyle 3 bin 570 yapı ruhsat ile en çok ruhsat veren ikinci belediyedeyiz. Onay sayısına baktığımızda bu sayı 6.000’i de geçiyor. Dolayısıyla büyük bir başarı söz konusu" dedi. Depremden dolayı vatandaşların birçoğunun bahçeli evlere yöneldiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;

"Şu anda vermiş olduğumuz ruhsatların birçoğu bahçeli ev ruhsatı. Dolayısıyla bu iş yükümüzü de artırıyor. Çünkü yüksek katlı bir bina ile düşük katlı bahçeli evin projesi, bakımı hemen hemen aynı süreye tekabül ediyor. Türkiye’de ilk defa dijital imara geçtiğimiz için vatandaşlarımız, mimar ve mühendislerimiz bütün projeleri bilgisayar ortamında yükleyebiliyorlar. Dolayısıyla zamandan kazanarak hızlıca online olarak projeler yükleniyor. Hem zaman hem maliyet tasarrufunu sağlamış durumdayız. Türkiye’de akıllı belediyecilik çerçevesinde en önemli işlevlerden bir tanesini dijital imara geçerek yaptık. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çalışma ortamını güzelleştirerek, iyileştirerek en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kayseri ve Melikgazi önemli belediyecilik hizmetlerinin en iyi alındığı belediyelerden. İnşallah daha güzel hizmetler yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum her birine teşekkür ediyorum.”