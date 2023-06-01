Melikgazi 29 Daire ve 1 Adet Villa İçin Satışa Çıkıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 29 daire ve 1 adet villa için açık teklif ihale usulüyle satışının yapılacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 01.06.2023 15:12
  • Güncelleme: 01.06.2023 15:45
  • 50
Melikgazi 29 Daire ve 1 Adet Villa İçin Satışa Çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 29 daire ve 1 adet villa için açık teklif ihale usulüyle satışının yapılacağını söyledi.

7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak ihale hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan 3+1 ve 2+1 dairelerimizi satışa çıkıyoruz. Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesi’nde bulunan 29 daire ve 1 adet villa düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Dairelerimiz konforlu ve lüks olarak inşa edildi ve mahallede tüm sosyal donatılar bulunuyor. Ayrıca 383 metrekare alanda yer alan villamız ise oturmaya hazır şekilde satıştadır. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İnşallah ihalemizden alacağınız evinizde hemen hiç beklemeden oturabilirsiniz. İhaleden elde edeceğimiz kazanç ile Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlanacak. Ve bu gelir ile Melikgazili hemşehrilerimizin yaşam kalitesi daha da artacaktır" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri semt pazarı fiyatları

LPG'ye indirim beklentisi

LPG’ye indirim beklentisi

Kayseri'ye 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Kayseri’ye ‘sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Psikolojik Danışman Haykır'dan sınav stresi için tavsiyeler

Psikolojik Danışman Haykır’dan sınav stresi için tavsiyeler

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

6
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

'Sigara, mesane kanseri riskini artırıyor'

'Sigara, mesane kanseri riskini artırıyor'

DAHA FAZLA
KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

Kayserispor son iç saha maçına çıkacak

Kayserispor son iç saha maçına çıkacak

Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Aliye Boydak davasında karar değişmedi

Aliye Boydak davasında karar değişmedi

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: 'Kayseri olarak LGS'ye hazırız'

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: 'Kayseri olarak LGS'ye hazırız'