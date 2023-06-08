Melikgazi, 57 milyon gayrimenkul geliri elde etti

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 29 daire ve 1 adet villanın ihale ile satışını gerçekleştirdi. İhaleden 57 milyon 865 bin TL gelir elde edildi.

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  • 08.06.2023 15:56
  • Güncelleme: 08.06.2023 16:10
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Melikgazi, 57 milyon gayrimenkul geliri elde etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 29 daire ve 1 adet villanın ihale ile satışını gerçekleştirdi. İhaleden 57 milyon 865 bin TL gelir elde edildi.

Melikgazi Belediyesi olarak örnek ve referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesi’nde bulunan 29 daire ve 1 adet villa düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini buldu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan 3+1 ve 2+1 dairelerimizi bugün sahiplerini buldu. İhaleden elde ettiğimiz gelir Melikgazi’mize hizmet olarak yansıyacaktır. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Melikgazi’yi yenilemek ve Kayseri’ye yakışır yeni güvenilir konutlar inşa etmek. Melikgazi’mize ve Kayseri’ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projelerimiz tüm hızıyla devam edecek. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, parkımız, okulumuz, sağlık merkezimiz, pazar yerleri gibi tüm sosyal donatıları ile daha yaşanabilir bir mahalle kuruyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin daha mutlu olacağı mahalleler inşa ediyoruz. İhalemizden daire alan tüm vatandaşlarımızı tebrik eder, evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

İHA

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