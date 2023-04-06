Melikgazi, 7 adet futbol sahası yaptı

İlçeye yaptığı, okul, sağlık ocağı, cami, altyapı, yol, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında spor yatırımlarına da ağırlık veren Melikgazi Belediyesi gençlere yönelik 1 adet futbol sahasını ilçeye kazandırdı.

Gençlerin ve çocukların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri için güvenli spor alanları yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocukların ve gençlerin vakitlerini evde sürekli bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine spor yaparak değerlendirmeleri için çok futbol sahaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Mahalle gezilerimizde bizden en çok futbol sahası isteniyor. Bizde gençlerimizi kırmadık, Bahçelievler, Demokrasi, Kocatepe, Kazım Karabekir, 19 Mayıs, Germir ve Fatih Mahallemize 7 adet futbol sahası yaptık. Çünkü yeni neslin sportif faaliyetler içerisinde yer almasına çok önem veriyoruz. Futbolun yanı sıra tüm branşlarda sportif başarıların artmasını istiyoruz. Son yıllarda da gençlerin spora yönelik ilgilerinin artması, bizleri sevindirmekte. Bizde elimizden geldiğince gençlerimizin sağlıklı olması, sporu sevmesi ve yapması için belediye olarak çalışıyoruz. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi.