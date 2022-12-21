Melikgazi, 99 araç ve 210 personel ile karla mücadele için hazır

Melikgazi Belediyesi, dün öğleden sonra başlayan kar yağışı sonrasında karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor.

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  • 21.12.2022 13:32
  • Güncelleme: 21.12.2022 15:36
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Melikgazi, 99 araç ve 210 personel ile karla mücadele için hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, dün öğleden sonra başlayan kar yağışı sonrasında karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor.

Şehir içi ve kırsal kesimlerde olmak üzere toplam 99 araç ve 210 karla mücadele ekibi, tüm hazırlıkları ile kar temizliğine ve yollarda buzlanmayı önlemek için tuz serpme çalışmasına hazır. Melikgazi Belediyesi olarak yeni aldıkları araçlar ve güçlü bir ekiple kış aylarına ve her türlü koşula hazır olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile önceden planlamalarımızı yaptık. Bölge planlama çerçevesinde çalışma programı hazırlandı. Melikgazi Belediyesi olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazırız. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da ve eğimli yollarda tuzlama çalışmaları önemli. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Türkiye’de en fazla iş makinesi, alet ekipman alan belediyeyiz. Günlük hayatın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi, yolların sürekli işlerliğinin sağlanması ve yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak amacı ile şehir merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde gerçekleşen çalışmalar hummalı bir şekilde devam edecek" dedi.

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İHA

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