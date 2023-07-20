Melikgazi Açık Hava Sineması ile yaz akşamlarını keyfe dönüştürüyor

Melikgazi ilçesinin farklı noktalarında ilçe sakinlerine açık hava sinema keyfi yaşamaya davet eden Melikgazi Belediyesi, bu hafta vatandaşlara Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkında sinema keyfi yaşatacak.

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  • 20.07.2023 15:26
  • Güncelleme: 20.07.2023 20:39
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Melikgazi Açık Hava Sineması ile yaz akşamlarını keyfe dönüştürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi ilçesinin farklı noktalarında ilçe sakinlerine açık hava sinema keyfi yaşamaya davet eden Melikgazi Belediyesi, bu hafta vatandaşlara Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkında sinema keyfi yaşatacak.

Melikgazi İlçesi sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için açık hava sinema gösterimleri düzenlediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi’mizde yaz dolu dolu yaşanıyor. Açık hava sineması keyfini vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek bu etkinliği başlattık. Tüm vatandaşlarımızı Açıkhava Sinema Günlerine davet ediyorum. İlk açık hava sinema etkinliğimize ilgi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır, dondurma, eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı.21 Temmuz Cuma günü saat 20.30’da Anafartalar Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Parkında (Belsin Büyük Park) olacağız. Ailesiyle beraber güzel bir akşam yaşamak isteyen ailelerimizi etkinliğimize bekleriz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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