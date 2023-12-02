Melikgazi, asfaltlama çalışmalarına hız verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi’nde Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak’ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme çalışması ve sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.

İlçenin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek ve vatandaşların daha rahat ve konforlu yollarda hizmet almalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri amacıyla yollarımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Yol yapım ve onarım çalışmalarımıza hız vererek yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Melikgazi’mizin ulaşım ağını genişletmek için yol açma ve genişletme çalışmaları ile ilçemize daha konforlu yollarla buluşturuyoruz. Erenköy Mahallesi Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak’ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yol çalışması yapıyoruz. Alanda eski elektrik direkleri yer altına alındı” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Tüm alt yapı kurumları bölgedeki çalışmalarını tamamladıktan sonra bizde yol çalışmamıza başlıyoruz. Burada yeni imar planına göre yol genişletme çalışması yapıyoruz. Yaya yolları yapıldıktan hemen sonra da asfaltını sereceğiz. Burada 8.640 ton alt yapı malzemesi kullanıldı. Şuanda ilçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarımızda bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden programımızda tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.