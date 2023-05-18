Melikgazi Basketbol'in gençleri milli takımda

Melikgazi Kayseri Basketbol'un genç takımının yıldız isimleri, İlayda Derman ve Aslıhan Kaçar, 18 Yaş Altı Kız Milli Takım kampına katıldı.

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  • 18.05.2023 10:16
  • Güncelleme: 18.05.2023 10:30
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Melikgazi Basketbol'in gençleri milli takımda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Kayseri Basketbol’un genç takımının yıldız isimleri, İlayda Derman ve Aslıhan Kaçar, 18 Yaş Altı Kız Milli Takım kampına katıldı.

Kayseri’nin kadın basketbolundaki güçlü ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol, milli takımlara genç oyuncuları göndermeye devam ediyor. 2023 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U18 Genç Kız Milli Takımı, Kocaeli’de kampa girerek çalışmalarına başladı. Kampta Melikgazi Kayseri Basketbol’dan İlayda Derman ve Aslıhan Kaçar da yer aldı.

Milli takım kampında yer alan isimler şu şekilde: Beren Polen Höke, Azra Erçelik, Zehra Sıla Tunçdemir (Atlas Tıgers), Zeynep Can (Beşiktaş JK), Asya Ülkr, Feryal Defne Atlı, Nisanur Barmakçı, Meryem Akansu (Çankaya Üniversitesi), Ayşenaz Harma, Asya Ülkr, Eslem Güler, Esra Güvenç, Selin Tekin (Mersin Yenişehir), Melike Nur Gürbüz, Senanur Demir (Düzce Atletik), Dünya Hazeyen, Elif Aydın (Emlak Konut), Helin Öztürk (Galatasaray), Ceyda Conker (Kutup Yıldızı), İlayda Derman, Aslıhan Kaçar (Melikgazi Kayseri Basketbol), Fatma Koçak (Merkezefendi Belediyesi), Rojin Yolcu, Melis Alparslan, Elif Çayır, Irmak Karaca (Nesibe Aydın)

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İHA

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