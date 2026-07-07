Melikgazi Battalgazi'de Hak Sahiplerine Yeni Evler Teslim Edildi

23 Hak Sahibine Yeni Konutlar

Kura çekimi sonucunda 23 hak sahibi vatandaş, modern ve güvenli dairelerine kavuştu. Teslim edilen konutlarla birlikte mahallede yaşam kalitesinin yükselmesi hedefleniyor.

Yeni Sosyal Alanlar Planlanıyor

Proje kapsamında yalnızca konutlar değil, mahalleye değer katacak park ve sosyal tesisler de planlanıyor. Böylece bölge, hem fiziki hem de sosyal açıdan yenilenmiş bir yaşam alanına dönüşecek.

Kentsel Dönüşümde Yeni Etaplar

Melikgazi’de kentsel dönüşüm çalışmaları farklı mahallelerde devam ediyor. Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahalleleri için yeni etapların başlatılması planlanırken, Kazım Karabekir’de yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 3. etap çalışmaları gündemde.

Bu gelişmeler, Melikgazi’nin daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir ilçe olma hedefi doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.