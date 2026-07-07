Melikgazi Battalgazi'de Hak Sahiplerine Yeni Evler Teslim Edildi
Melikgazi Belediyesi, ilçede yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Battalgazi Mahallesi (Küçükali) 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için düzenlenen Daire Teslimi ve Kura Törenini gerçekleştirdi.
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