  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Battalgazi'de Hak Sahiplerine Yeni Evler Teslim Edildi

Melikgazi Battalgazi'de Hak Sahiplerine Yeni Evler Teslim Edildi

Melikgazi Belediyesi, ilçede yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Battalgazi Mahallesi (Küçükali) 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için düzenlenen Daire Teslimi ve Kura Törenini gerçekleştirdi.

Melikgazi Battalgazi'de Hak Sahiplerine Yeni Evler Teslim Edildi

23 Hak Sahibine Yeni Konutlar 

Kura çekimi sonucunda 23 hak sahibi vatandaş, modern ve güvenli dairelerine kavuştu. Teslim edilen konutlarla birlikte mahallede yaşam kalitesinin yükselmesi hedefleniyor.

Yeni Sosyal Alanlar Planlanıyor 

Proje kapsamında yalnızca konutlar değil, mahalleye değer katacak park ve sosyal tesisler de planlanıyor. Böylece bölge, hem fiziki hem de sosyal açıdan yenilenmiş bir yaşam alanına dönüşecek.

Kentsel Dönüşümde Yeni Etaplar 

Melikgazi’de kentsel dönüşüm çalışmaları farklı mahallelerde devam ediyor. Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahalleleri için yeni etapların başlatılması planlanırken, Kazım Karabekir’de yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 3. etap çalışmaları gündemde.

Bu gelişmeler, Melikgazi’nin daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir ilçe olma hedefi doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Kayserispor'da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Kayserispor’da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Milletvekili Çopuroğlu, '255 Milyon TL'lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor'
Milletvekili Çopuroğlu, “255 Milyon TL’lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor”
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!