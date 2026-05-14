Melikgazi Belediye Spor genç takımı finallere yükseldi
Kulüplü Voleybol Genç yaş kategorisinde yarı finallere gitmeye hak kazanan Melikgazi Belediye Spor bütün maçlarını yenerek Türkiye Finallerine yükseldi.
Kayseri Voleybol İl Temsilciliği Kulüplü Gençler yaş kategorisinde kızlarda KVK Voleybol Kulübü, erkeklerde ise Melikgazi Belediye Spor başarılı olarak önce gruplara sonra Yarı Finallere gitmeye hak kazanmıştı. KVK Voleybol Kulübü Tokat ev sahipliğinde, Melikgazi Belediye Spor ise Malatya’da Yarı Final maçlarına çıktılar. KVK Voleybol Kulübü Finallere kalmayı kılpayı kaçırırken Melikgazi Belediye Spor bütün maçlarını kazanarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı.