Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ruhsatlandırma süreci hakkında şunları söyledi:

"Esnaflarımız, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel yapı taşlarından biridir. Bizler de belediye olarak bu yapının düzenli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak zorundayız. Melikgazi Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimizle her zaman iletişim ve iş birliği içindeyiz. Aynı zamanda esnafımızın talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar da yürütüyoruz."

Başkan Palancıoğlu, ruhsatlandırma süreçlerinin hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı ve ekledi:

“En çok ruhsat verdiğimiz işletmelerin başında yeme içme mekanları yer alıyor. Ayrıca 5 yıldır ‘e-İşyeri Ruhsat’ modülümüzle vatandaşlarımız kolaylıkla internet üzerinden ruhsat başvurusunda bulunuyor. Verdiğimiz ruhsatlar hem istihdama hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağlıyor.”

Palancıoğlu, girişimciliği destekleme kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, "İstihdamın artmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecek" ifadelerini kullandı.