Melikgazi Belediyesi 2026 Yılı Projelerini Açıkladı
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılında gerçekleştirilen projeleri değerlendirerek, 2026 yılı için hedeflerini açıkladı. Palancıoğlu, 2025 yılının Melikgazi için önemli bir yıl olduğunu ve birçok projenin hayata geçirildiğini belirtti.
Eğitim Projeleri
Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin en çok okul yapan belediye olduğunu vurgulayarak, son 6 yılda 26 okul inşa ettiklerini ifade etti. 2025 yılında açılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ne 50 öğrencinin kayıtlı olduğunu belirtti. Ayrıca, 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi yapıldığını ve yaklaşık 73.000 üye sayısına ulaşıldığını aktardı.
Sosyal ve Kültürel Projeler
Melikgazi'de sosyal tesislerin artırılması ve tarihi eserlerin restorasyonu konularına da değinen Palancıoğlu, Gön Han restorasyonunun tamamlandığını ve 2026 yılında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Köşk Medrese'nin de yeniden hizmete girdiğini ifade etti.
Park ve Ağaçlandırma Çalışmaları
Başkan, Melikgazi'de son 6 yılda 336 park yapıldığını ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edileceğini açıkladı. “Fidan değil ağaç dikiyoruz” sloganıyla 10-30 yaşında ağaçların dikildiğini söyledi.
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Palancıoğlu, 8 bölgede kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini ve 2026 yılında bu çalışmaların ön planda olacağını belirtti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1. etap çalışmalarının tamamlandığını, 2. etap çalışmalarının ise 2026 yazında tamamlanacağını ifade etti.
Gelecek Projeler
2026 yılı için yeni sosyal tesisler, kütüphaneler, okullar ve sağlık ocakları gibi birçok projenin hayata geçirileceği duyuruldu. Ayrıca, Melikgazi Belediyesi’nin borçsuz bir belediye olduğu ve bütçesini iyi yönettiği belirtildi.
Başkan Palancıoğlu, 2026 yılının Melikgazi için daha fazla büyüme ve gelişme fırsatları sunacağını ifade ederek, tüm destek verenlere teşekkür etti.