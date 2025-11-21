Melikgazi Belediyesi 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan, kentsel dönüşümle elde edilen, Battalgazi ve Anbar Mahallelerinde bulunan 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi.

Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat, 36 ay eşit taksit imkanı ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkanı sağlanan daireler yeni sahipleriyle buluştu. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen ihalede, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yeni daire satışları için ihalelerin devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kentsel dönüşüm kapsamında elde ettiğimiz daireleri vade farksız, fiyat artışı olmadan sizlerle buluşturuyoruz. İnşallah bundan sonra da Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Projelerimiz kapsamında, mülkiyeti belediyemize ait olan daireleri sizlerle paylaşacağız. Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Etap Çalışmalarını imzalayacağız. 2. Etap çalışmalarımız 2026 yılının yazında tamamlanacak, orada da 2+1, 3+1 dairelerimiz var. Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızla Dr. Sami İpek Bulvarı üzerinde güzel bir alan ortaya çıkmış oldu. Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projemiz tamamlandı, yakında inşallah orada da daire satışı yapacağız. Sosyal donatılarını, sosyal tesislerini 2026 yazında yapacağız. Kazım Karabekir İkinci Etap çalışmalarımız kapsamında, yaklaşık 1000 daire 20 bloktan oluşan projemizin kaba inşaatları tamamlanıyor, dış cepheleri boyanıyor, nasip olursa 2026’nın sonuna doğru oradaki dairelerin de birçoğu bitmiş olacak. Anbar Mahallesi’nde iki farklı alanda yaptığımız çalışmamız var, o da inşallah satışa sunacağımız projelerden. Güzel bir projemiz ise, Eski Otogarın karşısındaki bloklardan yıkım yapıp orayı çok güzel bir hale getireceğiz. Birçok vatandaşımız daire alabilmek için bankadan kredi çekme yoluna gidiyordu. Bizler vatandaşımıza yüzde 25 peşinat, 36 eşit taksit ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkanı sağladık. Vatandaşımızın evine oturup borcunu ödemeye başlamasından zaman geçmesine rağmen peşin ödeme yapması halinde, borcunun kalan kısmından yüzde 30 indirim hakkı devam ediyor. Belirli dönemlerde ihalelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.