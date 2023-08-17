Melikgazi Belediyesi, 33 dairenin ihaleyle satışını gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerinde yer alan 35 dairesini açık teklif usulüyle satışa çıkarttı. İhalede 35 daireden 33'ü satılarak 2'si pazarlığa bırakıldı.

PAYLAŞ
  • 17.08.2023 12:08
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:26
Melikgazi Belediyesi, 33 dairenin ihaleyle satışını gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerinde yer alan 35 dairesini açık teklif usulüyle satışa çıkarttı. İhalede 35 daireden 33’ü satılarak 2’si pazarlığa bırakıldı.

Satışı gerçekleştirilen dairelerin 3+1, 2+1 büyüklüğünde olduğu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümdeki hızı ve kalitesiyle de referans olmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin kalkınması, güzellemesi adına mesai arkadaşlarımla birlikte gayret gösteriyoruz. Birçok mahallede kentsel dönüşüm gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşmalarında aracılık ediyoruz. Bu çalışma çerçevesinde Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde yer alan 35 dairemizden ihale ile 33 âdetini satarak 2’sini pazarlığa bıraktık. İlçemizin yaşam kalitesinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İhaleden elde edilen gelir ile mahallelere park, yol ve sosyal tesis gibi yeni yatırımları yapacağız. Elde ettiğimiz gelir yine ilçemize hizmet olarak yansıyacaktır. İhalemizden ev alan vatandaşlarımızı tebrik ediyor evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum.” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Saadet Partisi'nden STK'lara çağrı: Zamlara sessiz kalmayın

Saadet Partisi’nden STK’lara çağrı: Zamlara sessiz kalmayın

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma durdurma kararı Kayseri'de uygulanmayacak

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma durdurma kararı Kayseri’de uygulanmayacak

Büyükşehir Meclisi'nden 3 ilçeye toplam 240 milyon lira ek bütçe

Büyükşehir Meclisi’nden 3 ilçeye toplam 240 milyon lira ek bütçe

Bir hafta bir yazar: Ömer KELEŞ

Bir hafta bir yazar: Ömer KELEŞ

Talas Millet Bahçesi'ne İlk Harç Konuyor

Talas Millet Bahçesi'ne İlk Harç Konuyor

Tomarza Belediyesi'ne Şenlik Tepkisi

Tomarza Belediyesi'ne Şenlik Tepkisi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özhaseki: 'Kayseri'yi ihmal etmiyoruz'

Bakan Özhaseki: “Kayseri’yi ihmal etmiyoruz”

Bakan Özhaseki: 'Gittiğim her yerde en önemli örnek kayseri oluyor'

Bakan Özhaseki: “Gittiğim her yerde en önemli örnek kayseri oluyor”

DAHA FAZLA
Hacılar'da birlik ve beraberlik etkinlikleri başladı

Hacılar’da birlik ve beraberlik etkinlikleri başladı

Kayserili güreşçiler U20 Güreş Dünya Şampiyonasına gidecek

Kayserili güreşçiler U20 Güreş Dünya Şampiyonasına gidecek

Bakan Özhaseki'den Kayserispor müjdesi: 'Transfer tahtasını inşallah 1 haftaya kalmaz çözeceğiz'

Bakan Özhaseki'den Kayserispor müjdesi: 'Transfer tahtasını inşallah 1 haftaya kalmaz çözeceğiz'

Bakan Özhaseki: 'Taviz yok. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız'

Bakan Özhaseki: 'Taviz yok. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız'

Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edildi