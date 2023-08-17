Melikgazi Belediyesi, 33 dairenin ihaleyle satışını gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerinde yer alan 35 dairesini açık teklif usulüyle satışa çıkarttı. İhalede 35 daireden 33’ü satılarak 2’si pazarlığa bırakıldı.

Satışı gerçekleştirilen dairelerin 3+1, 2+1 büyüklüğünde olduğu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümdeki hızı ve kalitesiyle de referans olmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin kalkınması, güzellemesi adına mesai arkadaşlarımla birlikte gayret gösteriyoruz. Birçok mahallede kentsel dönüşüm gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşmalarında aracılık ediyoruz. Bu çalışma çerçevesinde Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde yer alan 35 dairemizden ihale ile 33 âdetini satarak 2’sini pazarlığa bıraktık. İlçemizin yaşam kalitesinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İhaleden elde edilen gelir ile mahallelere park, yol ve sosyal tesis gibi yeni yatırımları yapacağız. Elde ettiğimiz gelir yine ilçemize hizmet olarak yansıyacaktır. İhalemizden ev alan vatandaşlarımızı tebrik ediyor evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum.” dedi.