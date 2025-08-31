Melikgazi Belediyesi 8 derslikli okulun yapımına başlayacak

  • Haberler
Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 derslikli bir okulun yapımına başlayacak.

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 8 derslikli bir okulun yapımına başlayacak. Eğitim yatırımlarının, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için birçok eğitim yatırımı gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların eğitimlerine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü kaliteli bir eğitim olmadan hiçbir alanda kalıcı başarı elde edilemez. Bu kapsamda okul yatırımlarımız bizim en çok önem verdiğimiz projelerin başında geliyor. Eğitime yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Yıldırım Beyazıt Mahallemize bir hayırseverimiz ile yeni bir okulun daha yapımına başlayacağız. Projesi ve yeri hazır. Proje kapsamında 8 derslikli okul binasında beden eğitimi salonu, görsel sanatlar ve fen laboratuvarı da yer alacak. Yeni okulumuz hayata geçip tamamlandığında bölgedeki yoğunluğu da azaltarak hem velilerimizi hem öğrencilerimizi mutlu edecek. Şimdiden ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

