Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Külliyesi açılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Gültepe Mahallesi’nde hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur’an Kursu ve Cami” açılıyor. Gültepe Mahallesi’ne ve civar mahalle sakinlerine önemli bir hizmet sağlayacak tesisin açılış töreni ise 3 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Gültepe Mahallesi’nde 3 açılış birden yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Gültepe Mahallemizde 1 değil, 2 değil, tam 3 açılış birden gerçekleştireceğiz. Rekor hizmetler, rekor yatırımlar. Her alanda ilçemize en nitelikli, en özenli yatırımları kazandırmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin de destekleriyle Melikgazi’de rekor üstüne rekor kırıyoruz. Gültepe Mahallemiz nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Hem aile sağlığı merkezi hem cami hem Kur’an Kursu olmak üzere 3 önemli yatırımı mahallemize kazandırıyoruz. Bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu’na ve özenle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 Ekim Cuma günü saat 13.00’te Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi No:2/1 ‘de açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.