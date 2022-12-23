Melikgazi Belediyesi Anadolu'dan tek ödüle layık görülen ilçe oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak aileye, çocuklara, kadınlara, gençlere, hasta ve yaşlılara yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerin ödüllendirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmada nüfusu 150 binin üzerindeki 160 ilçe ve 3 büyük ilin tüm ilçeleri olmak üzere 160 ilçe kapsandı. Bu çerçevede Melikgazi Belediyesi önceki dönemde Orta İnsani Gelişme Bölgesinde (sarı) yer alırken bu yıl Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesinde (yeşil) yer aldı.

Melikgazi Belediyesince insan odaklı yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı her zaman ve her ortamda teşekkür ve takdir edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kısa adı İNGEV olan İnsanı Gelişmeler Vakfı tarafından ilçeler çapında düzenlenen ‘İnsani Gelişmeler Endeksli İlçeler’ çerçevesinde ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ ödülü verildiğini kaydetti.

İlçe belediye çalışmalarının değerlendirildiği ve 10 ilçe belediyesinin ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede birçok yatırımı ilimize kazandırıyoruz. Şehirler birçok kriteri eğitimden, spordan, sağlıktan, ticaretten farklı alanlara kadar insanların yaşamını kolaylaştıracak yatırımların yapılmasıyla da daha nitelikli hale geliyor. Bu çerçevede 2016 yılından beri il, ilçe belediyelerini bu tür parametrelerle değerlendiren ve belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri belli bir standart içerisinde analiz eden İnsani Gelişme Vakfı’nın bize layık gördüğü bir ödülle Melikgazi Belediyemizi taçlandırmış oluyoruz. Bir yılı aşkın süren bu çalışma raporunda toplam 160 ilçe belediyesi içerisinden Melikgazi Belediyesi önceki yıllara göre sarı kategoriden yeşil kategoriye yani çok yüksek insani standartları içeren hizmetlerin olduğu bir seviyeye yükselmiş olduğundan dolayı bizi ödüle layık buldular. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’dan tek ödüle layık görünen Melikgazi Belediyesi oldu. Bu çerçevede ben ekibime teşekkür ediyorum. İngev’in yapmış olduğu bu çalışma oldukça değerli. Bu ödüller bizlere moral ve motivasyon açısından büyük destek oluyor. Burada Melikgazi ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmetler yapmak üzere bu ödülü almaktan dolayı da gurur duyuyorum” dedi.

Melikgazi’de yapılan çalışmaların başında çevreci çalışmalar olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Melikgazi’de 3,5 senede 1 milyon metrekare alanı yeşillendirdik. Eğitim bizim önceliğimiz. Türkiye’de 16 okul yaparak en çok okul yapan belediyeyiz. Dolayısıyla 16 okul, 8 sosyal tesis, 11 aile sağlığı merkezi, 17 dini tesis ve pazar yerleri olmak üzere bütçemizin çok üstünde insan odaklı projeler yaptık. 1. ligde oynayan bir kadın basketbol takımımız var. Alt yapısında 200’e yakın kız çocuklarının eğitim aldığı bir takım. Bunun yandan teknoloji atölyeleri açıyoruz. Tam 8 tane kütüphane açtık. Bu kütüphanelerin yanına emekli vatandaşlarımız için Eski Çınarlar Yaşam Merkezi yaptık. Birçok faaliyeti mahalle içinde butik tesislerimizde yapıyoruz. 3 ayrı aşevimizde yemek dağıtımı yapıyoruz. 13 farklı noktada binlerce insana ekmek dağıtımı yapıyoruz. Yakacak, engelli sandalyesi, iaşe gibi birçok hizmeti ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmış oluyoruz.”