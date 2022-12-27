Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi sezonun son asfalt çalışmalarına devam ederek, daha konforlu yollar için asfalt çalışmalarına hız verdi.

Mimsin Gökkent Mahallesi ile Şirintepe mahallesinde yol çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına ekiplerimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Asfalt yol çalışma sürecinin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. Yağışlar bastırmadan yol ve asfalt çalışmalarını bitireceğiz. Sorunsuz bir şekilde ilerleyen yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için inşallah çalışmaları sorunsuz bitireceğiz. Yol ve asfalt çalışmaları ihtiyacı olan mahallelerde, mahalle aralarında devam ediyor. Şuan sürdürülen Mimsin Gökkent Mahallesi ile Şirintepe Mahallesi arası yol çalışması devam etmektedir. 4.5 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bulunan yollarımız yapılıyor. İnşallah bu kışı sorunsuz ve rahat bir şekilde atlatacağız. Çalışmalarımız Melikgazi’mize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.