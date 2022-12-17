Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İlçe genelinde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Melikgazi Belediyesi, kış ayları öncesinde mahallelerin asfalt talebini hızla gidermeyi planlıyor.

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  • 17.12.2022 12:10
  • Güncelleme: 17.12.2022 13:32
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Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe genelinde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Melikgazi Belediyesi, kış ayları öncesinde mahallelerin asfalt talebini hızla gidermeyi planlıyor.

Bu çerçevede yol çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yaz aylarının başından bu yana yoğun bir asfalt serim çalışması yaptık. Şuanda ilçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarımızda bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. 1 yıl boyunca rekor seviyeye ulaşan hizmetlerimiz bir bir yerine getiriyor, Melikgazi’mizin bütün bölgelerinde başlattığımız hizmetleri aksatmadan yürütüyoruz. Bu konuda yenilediğimiz ekipmanlarımız ve yeni araçlarımızla beraber kısa zamanda ser ve daha çok iş prensibiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ekip olarak Melikgazi’miz için daima en iyisi yapmak. Hasar gören yolların da çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için çok önemli. Demokrasi Mahallesinde başlattığımız asfalt çalışması sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Emniyet caddesi, Hasan Polatkan caddesi, Şehit Hikmet Gülnar ve 2228. Sokak’ta toplamda 2 kilometreye yakın yolumuzda asfalt çalışmamızı kısa zamanda tamamlayacağız. Özverili çalışmaları için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu aylar için de tüm önlemlerimizi de almaya devam ediyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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